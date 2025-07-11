В Казани суд приостановил дело «Зининских» из-за отправки обвиняемых на СВО

Отметим, что это не первое рассмотрение дела участников ОПГ. Ранее обвиняемыми были пять человек: глава группировки «Курицынские» Виктор Курицын, лидер группы «Грязь» Рифкат Вахитов, а также участники банды «Зининские» Вячеслав Степанов, Олег Зубарев и Сергей Берендеев. Год назад уголовное преследование против них прекратили из-за истечения срока давности. Но позже Верховный суд Татарстана отменил постановление о прекращении дела, и теперь все пятеро снова находятся под арестом.