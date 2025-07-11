Омские подростки угнали и разбили мотоцикл

Железный конь вскоре нашелся, но в таком виде, что на нем теперь долго не покатаешься — в районе Ленинградской площади он попал в ДТП. Как установили полицейские, мотоцикл угнали двое подростков 16 и 17 лет. Они случайно увидели «Сузуки» и решили покататься. Теперь старшему из них грозит уголовное дело за угон. Также в отношении подростка составлено четыре административных протокола.