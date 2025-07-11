Поля с пшеницей и стерней вспыхнули Ростовской области

В Родионово-Несветайском районе Ростовской области вспыхнули три поля. Сейчас пожарные пытаются остановить распространение огня, сообщают 11 июля в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
В ведомстве уточняют, что горение происходит на территории Кутейниковского сельского поселения. Предварительно, огнем охвачены два поля с пшеницей и одно поле со стерней.
Вызов в МЧС поступил в 11:35. В эти минуты на месте происшествия от РСЧС работают 52 человека, используется 16 единиц техники, том числе от МЧС — 30 человек и восемь единиц техники.
Напомним, также сегодня на площади в 890 кв. метров выгорел склад за зданием ТЦ «Пирамида» в Семикаракорске.
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