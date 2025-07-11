Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поля с пшеницей и стерней вспыхнули Ростовской области

Пожар разгорелся на трех полях в Ростовской области, задействовали 52 человека и 16 спецмашин.

Источник: Комсомольская правда

В Родионово-Несветайском районе Ростовской области вспыхнули три поля. Сейчас пожарные пытаются остановить распространение огня, сообщают 11 июля в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ведомстве уточняют, что горение происходит на территории Кутейниковского сельского поселения. Предварительно, огнем охвачены два поля с пшеницей и одно поле со стерней.

Вызов в МЧС поступил в 11:35. В эти минуты на месте происшествия от РСЧС работают 52 человека, используется 16 единиц техники, том числе от МЧС — 30 человек и восемь единиц техники.

Напомним, также сегодня на площади в 890 кв. метров выгорел склад за зданием ТЦ «Пирамида» в Семикаракорске.

Подпишись на нас в Telegram.