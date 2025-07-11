Пожар на складе в Семикаракорске потушили, информирует днем 11 июля пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
Тушение вели в районе Красноармейской, 128, за зданием торгового центра «Пирамида». Изначально сообщалось о горении складского помещения на 300 кв. метрах, потом площадь пожара увеличилась до 600 кв. метров.
В 11:51 спасатели зафиксировали локализацию огня на площади в 890 кв. метров, в 13:30 пламя ликвидировали.
На месте происшествия от РСЧС задействовали 40 человек и 24 единицы техники, в том числе от МЧС России — 22 человека и восемь единиц техники. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.