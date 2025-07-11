В Омске в ДТП с автобусом пострадали шестеро пассажиров, двое из них дети

Сегодня, около 15:45 на улице Суворова в Омске случилось крупное ДТП с участием пассажирского автобуса. В тот момент в салоне находилось 15 человек.
Автобус № 125 следовал по маршруту «Микрорайон Входной—Железнодорожный вокзал. Как сообщили в полиции, в районе дома № 93 на улице Суворова 62-летний водитель автобуса не выдержал боковой интервал и въехал в припаркованный автомобиль Рено автовоз».
В результате ДТП пострадали шестеро пассажиров автобуса, в том числе двум детям пяти и 16-ти лет. Пострадавшим потребовалось медицинская помощь.
Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки. Ее проведение взяла на контроль областная прокуратура.
Также доследственную проверку проводит СУ СКР по Омской области. По ее итогам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.