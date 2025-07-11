Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске в ДТП с автобусом пострадали шестеро пассажиров, двое из них дети

Ход расследования резонансного ДТП взяла на контроль прокуратура.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, около 15:45 на улице Суворова в Омске случилось крупное ДТП с участием пассажирского автобуса. В тот момент в салоне находилось 15 человек.

Автобус № 125 следовал по маршруту «Микрорайон Входной—Железнодорожный вокзал. Как сообщили в полиции, в районе дома № 93 на улице Суворова 62-летний водитель автобуса не выдержал боковой интервал и въехал в припаркованный автомобиль Рено автовоз».

В результате ДТП пострадали шестеро пассажиров автобуса, в том числе двум детям пяти и 16-ти лет. Пострадавшим потребовалось медицинская помощь.

Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки. Ее проведение взяла на контроль областная прокуратура.

Также доследственную проверку проводит СУ СКР по Омской области. По ее итогам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.