В Новосибирске арестовали главу управления судебного департамента

«Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 11 июля 2025 года подозреваемому Шереметьеву А. А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 10 сентября 2025 года», — говорится в сообщении.