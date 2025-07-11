В Новосибирске арестовали главу управления судебного департамента

НОВОСИБИРСК, 11 июл — РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в пятницу заключил под стражу на два месяца начальника управления судебного департамента в Новосибирской области Александра Шереметьева по делу о растрате, сообщает суд.
В отношении Шереметьева было возбуждено уголовное дело по статье «присвоение или растрата» (часть 4 статьи 160 УК РФ). Прошли обыски на его рабочем месте и дома.
«Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 11 июля 2025 года подозреваемому Шереметьеву А. А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 10 сентября 2025 года», — говорится в сообщении.
Также в пятницу суд арестовал на два месяца заместителя Шереметьева — замначальника управления судебного департамента в Новосибирской области Игоря Можаева.
По данным СУСК по Новосибирской области, глава управления Шереметьев и его заместитель Можаев с сентября 2023 по май 2024 года с использованием своего служебного положения растратили деньги организации в пользу подрядчика. Преступление выявили оперативные сотрудники УФСБ России по Новосибирской области.