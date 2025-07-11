Два человека погибли, еще двое пострадали в результате ДТП в Караганде

Караганда. 11 июля. КазТАГ — На трассе Караганда-Астана 27-летний водитель совершил столкновение с двигающейся впереди другой автомашиной, в результате чего погибли водитель и пассажир, и еще двое пассажиров попали в больницу, передает КазТАГ.