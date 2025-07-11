Два человека погибли, еще двое пострадали в результате ДТП в Караганде

"11 июля около 14.00 часов на трассе Караганда -Астана, по предварительным данным, 27-летний водитель автомашины Kia Rio, следуя в направлении города Астаны, не соблюдал скоростной режим и дистанцию, в результате чего совершил столкновение с двигавшейся впереди автомашиной Shanceman.
В результате ДТП водитель автомобиля Kia Rio и его пассажир скончались на месте. Еще двое пассажиров были доставлены в медицинское учреждение", — сообщает пресс-служба ДП Карагандинской области.
Полиция возбудила уголовное дело, назначены экспертизы.