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Два человека погибли, еще двое пострадали в результате ДТП в Караганде

Караганда. 11 июля. КазТАГ — На трассе Караганда-Астана 27-летний водитель совершил столкновение с двигающейся впереди другой автомашиной, в результате чего погибли водитель и пассажир, и еще двое пассажиров попали в больницу, передает КазТАГ.

Источник: gov.kz

"11 июля около 14.00 часов на трассе Караганда -Астана, по предварительным данным, 27-летний водитель автомашины Kia Rio, следуя в направлении города Астаны, не соблюдал скоростной режим и дистанцию, в результате чего совершил столкновение с двигавшейся впереди автомашиной Shanceman.

В результате ДТП водитель автомобиля Kia Rio и его пассажир скончались на месте. Еще двое пассажиров были доставлены в медицинское учреждение", — сообщает пресс-служба ДП Карагандинской области.

Полиция возбудила уголовное дело, назначены экспертизы.