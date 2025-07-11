Авиадебошир из Уфы требовал посадить рейс на Пхукет в Афганистане

Житель Уфы устроил пьяный дебош во время перелёта в Пхукет. Он оскорблял экипаж и других пассажиров, а также пытался открыть дверь летящего самолета. При этом мужчина настаивал, чтобы командир корабля посадил лайнер в Афганистане.