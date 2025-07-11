Авиадебошир из Уфы требовал посадить рейс на Пхукет в Афганистане

Житель Уфы, устроивший пьяный дебош на рейсе в Пхукет, получил три года лишения свободы условно. Как сообщила пресс-служба судов Башкортостана, мужчина ходил по салону, нецензурно выражался, а затем попытался открыть дверь летящего самолета.
По данным телеграм-канала Mash Batash, он требовал от экипажа немедленно посадить лайнер в Афганистане. Усмирить буйного скандалиста экипажу помогли другие пассажиры. Мужчину ремнями и до конца полета держали в служебной зоне.
В суде дебошир полностью признал вину. Его признали виновным в хулиганстве на транспорте и назначили наказание в виде трех лет условно с испытательным сроком на три года.