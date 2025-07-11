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В Красноармейском районе Самарской области жители остаются без воды уже третий раз за три месяца

В Красноармейском районе жители остаются без воды уже третий раз за три месяца.

В Красноармейском районе Самарской области уже третий день нет воды в нескольких сёлах — Новая Вязовка, Кочетковский, Софинский, Карагай, Ленинский и Бутковский. Это уже третье отключение за последние три месяца. В администрации сообщили, что проблемы начались после прокладки нового водопровода в 2023 году. Глава района Сергей Источников заявил, что труба аварийная — за последние четыре дня её ремонтировали четыре раза, и сейчас подрядчику направлено требование о повторной замене участка. Когда восстановят подачу воды — точно не известно.

Видео предоставила местная жительница Красноармейского района.

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