6 сёл Самарской области четвертый день остаются без воды в 30-градусную жару

По состоянию на 11 июля водоснабжение в сёлах не восстановлено. Жители сообщают, что точных сроков устранения проблемы им не называют. По словам обратившейся к МК читательницы, бойлер с водой видел кто-то из ее односельчан, но непонятно, почему в такую жару они не находятся на улицах пострадавших сел постоянно.