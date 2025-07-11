6 сёл Самарской области четвертый день остаются без воды в 30-градусную жару

Об этом в редакцию сообщили местные жители. По их словам, перебои с водой происходят регулярно, и это уже третье отключение за последние три месяца.
Очередной перерыв в водоснабжении начался 8 июля. В домах проживают пожилые и младенцы, у многих хозяйства — гибнет птица и скот. По словам жителей, накануне вечером на месте появилась ремонтная бригада и техника, но сроки восстановления подачи воды по-прежнему неизвестны.
Перебои начались после того, как в 2023 году была проложена новая линия водоснабжения. При обращении в администрацию района жителям сообщили, что летом 2024 года начались проблемы с её эксплуатацией. С июня стали возникать регулярные порывы.
По информации главы Красноармейского района Сергея Источникова, сначала подрядчик устранял аварии по гарантии. В августе 2024 года было принято решение заменить аварийный участок протяжённостью 470 метров. После замены система работала до апреля-мая текущего года.
Жителям глава района объяснил, что за последние четыре дня аварийный участок пришлось ремонтировать уже четыре раза. Труба направлена на экспертизу, а подрядчику отправлено требование о повторной перекладке.
Ремонтные работы должны были завершить вчера, однако, как подчеркнул Источников, гарантировать отсутствие новых порывов нельзя. Решение по замене трубопровода подрядчик должен принять в ближайшее время.
По состоянию на 11 июля водоснабжение в сёлах не восстановлено. Жители сообщают, что точных сроков устранения проблемы им не называют. По словам обратившейся к МК читательницы, бойлер с водой видел кто-то из ее односельчан, но непонятно, почему в такую жару они не находятся на улицах пострадавших сел постоянно.
В приемной главы администрации района Сергея Источникова нам сказали, что глава уехал на встречу с «обезвоженными» жителями.