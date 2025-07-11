Путешествие без штрафов и потерь: как улететь за границу без проблем с таможней

Если вы перевозите через границу дорогостоящую вещь, которой уже давно пользуетесь, декларировать ее необязательно, будь-то фотоаппаратура, ноутбук, музыкальный инструмент или драгоценное украшение. Важно отметить, что беспошлинно можно перевозить каждую из этих вещей лишь в одном экземпляре. То есть если вы единолично повезете через границу два ноутбука, то один из них придется задекларировать. Также без документов можно провезти до двух смартфонов.