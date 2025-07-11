Ребенок гражданки Молдовы найден мертвым в стиральной машинке: Трагедия произошла во Франции

39-летняя гражданка Республики Молдова находится под следствием французских властей после того, как бросила своего новорожденного ребенка в стиральную машину. Преступление произошло в Валантоне, департамент Валь-де-Марн, к юго-востоку от Парижа.
По данным полиции округа Гексагон, в ночь на 7 июля женщина из Молдовы была экстренно госпитализирована с сильным кровотечением. В ходе беседы с врачами она заявила, что не рожала. Однако врачи обнаружили плаценту и следы пуповины. Заподозрив скрытые роды, гинекологическая служба немедленно связалась с властями.
Первая группа полиции отправилась к женщине домой, но ничего подозрительного не обнаружила. Ситуация изменилась несколько часов спустя, когда женщина наконец призналась в родах, не сообщив, однако, подробностей о местонахождении ребенка. Затем полиция вернулась на место происшествия и возобновила поиски в доме.
Во время обыска сотрудник полиции обнаружил безжизненное тело новорожденного в стиральной машине. Согласно предварительным данным, у младенца не было видимых следов насилия. Для выяснения точных причин смерти было назначено вскрытие.
В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Гражданка Молдовы, признанная недееспособной по состоянию здоровья и не подлежащая аресту, она была принудительно госпитализирована.
Источник: deschide.md.
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