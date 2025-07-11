Ребенок гражданки Молдовы найден мертвым в стиральной машинке: Трагедия произошла во Франции

Первая группа полиции отправилась к женщине домой, но ничего подозрительного не обнаружила. Ситуация изменилась несколько часов спустя, когда женщина наконец призналась в родах, не сообщив, однако, подробностей о местонахождении ребенка. Затем полиция вернулась на место происшествия и возобновила поиски в доме.