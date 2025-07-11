Житель Уфы жестоко зарезал коллегу: скоро он предстанет перед судом

Все случилось в минувшем апреле в частном строении на улице Вагонная. По данным следствия, между двумя работниками, проживавшими в доме, предоставленном работодателем, произошел бытовой конфликт. Будучи пьяным, обвиняемый схватил кухонный нож и ударил несколько раз коллегу в живот и грудную клетку. Мужчина от полученных ран скончался на месте.