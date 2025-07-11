Житель Уфы жестоко зарезал коллегу: скоро он предстанет перед судом

В Уфе подошло к концу расследование дела против 47-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета Башкирии.
Все случилось в минувшем апреле в частном строении на улице Вагонная. По данным следствия, между двумя работниками, проживавшими в доме, предоставленном работодателем, произошел бытовой конфликт. Будучи пьяным, обвиняемый схватил кухонный нож и ударил несколько раз коллегу в живот и грудную клетку. Мужчина от полученных ран скончался на месте.
Третий житель дома стал свидетелем преступления. Он не только сообщил о случившемся работодателю, но и удерживал обвиняемого, пытавшегося скрыться, до прибытия правоохранительных органов.
Обвиняемый частично признал свою вину, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Материалы возбужденного против него уголовного дела направлены в Ленинский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.
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