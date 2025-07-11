Суд приостановил дело участников ОПГ «Зининские», которые отправились на СВО

В Приволжский районный суд приостановил дело в отношении двух участников ОПГ «Зининские». Это связано с тем, что подсудимые подписали контракт с Вооруженными силами РФ и отправились в зону специальной военной операции, пишет ИА «Татар-информ».
Подсудимые, о которых идет речь, Вячеслав Степанов и Олег Зубарев проходят по делу как участники банды «Заинские».
Второй из них — фигурант дела о групповом убийстве, второй помимо участия в убийстве подозревается также в двух эпизодах незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия.
Ранее обвинения были выдвинуты против пяти человек — главаря ОПГ «Курицынские» Виктора Курицына, лидера группировки «Грязь» Рифката Вахитова, участников ОПГ «Зининские» Вячеслава Степанова, Олега Зубарева и Сергея Берендеева. Год назад уголовное преследование против них было прекращено ввиду истечения срока давности. Затем Верховный суд РТ постановление о прекращении дела аннулировал, и все пятеро обвиняемых снова оказались под арестом.
В настоящее время один из фигурантов дела, Рифкат Вахитов, скрывается от правосудия, мужчина объявлен в розыск. Как утверждает адвокат обвиняемого, его подзащитный находится в Турции, где проходит курс лечения от онкологического заболевания.
По версии следствия, все обвиняемые имеют отношение к ряду заказных убийств.
Первое преступление было совершено еще в 2001 году, причиной стала борьба за влияние внутри банды «Зининские». Члены группировки обратились за поддержкой к «коллегам» из ОПГ «Курицынские», среди которых был Сергей Берендеев. Их конкурент был убит, тело мужчины нашли в собственном автомобиле на проспекте Победы в Казани в июне 2001 года. Предположительно, убитый — бывший лидер «Зининских» Андрей Николаев.
Через два года уже участники ОПГ «Курицинские» обратились к «Зининским» за содействием. Главарь банды Виктор Курицын, организовал убийство одного из участников группировки, опасаясь, что тот даст против него показания в суде.
Следующей жертвой стал глава ОПГ «Грязь» Репин. По версии следствия, его убили за то, что в 2004 году он якобы хотел исключить из состава ОПГ Рифката Вахитова. Тогда последний, полагает следствие, организовал убийство. Для этого он обратился за помощью к Вячеславу Степанову.
По данным следствия, Репин был расстрелян Степановым в Москве на Воробьевской набережной из пистолета.