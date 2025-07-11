Суд приостановил дело участников ОПГ «Зининские», которые отправились на СВО

Первое преступление было совершено еще в 2001 году, причиной стала борьба за влияние внутри банды «Зининские». Члены группировки обратились за поддержкой к «коллегам» из ОПГ «Курицынские», среди которых был Сергей Берендеев. Их конкурент был убит, тело мужчины нашли в собственном автомобиле на проспекте Победы в Казани в июне 2001 года. Предположительно, убитый — бывший лидер «Зининских» Андрей Николаев.