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Приютила и лишилась сбережений: в Бурятии вор обманул пенсионерку, став ее соседом по квартире

В Бурятии мошенник обокрал пенсионерку, поселившись к ней домой.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тункинском районе Бурятии правоохранители раскрыли кражу денег у пенсионерки. В полицию обратилась 65-летняя местная жительница, сообщившая о пропаже 60 тысяч рублей. Как сообщили КП-Иркутск в полиции Бурятии, женщина приютила у себя дома 40-летнего жителя Приангарья, который приехал на заработки.

— Мужчина остался без работы и жилья, и женщина, проникшись сочувствием, предоставила ему временное жилье в обмен на помощь по хозяйству, — уточнили в ведомстве.

Спустя несколько дней, злоумышленник воспользовался доверием хозяйки, залез в ее тумбочку и украл все сбережения.

Позже вора задержали. Он признался, что потратил украденные средства на алкоголь. Ранее он не был судим. В настоящее время в отношении задержанного заведено уголовное дело за кражу.