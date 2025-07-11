Приютила и лишилась сбережений: в Бурятии вор обманул пенсионерку, став ее соседом по квартире

В Тункинском районе Бурятии правоохранители раскрыли кражу денег у пенсионерки. В полицию обратилась 65-летняя местная жительница, сообщившая о пропаже 60 тысяч рублей. Как сообщили КП-Иркутск в полиции Бурятии, женщина приютила у себя дома 40-летнего жителя Приангарья, который приехал на заработки.