Приютила и лишилась сбережений: в Бурятии вор обманул пенсионерку, став ее соседом по квартире

В Тункинском районе Бурятии правоохранители раскрыли кражу денег у пенсионерки. В полицию обратилась 65-летняя местная жительница, сообщившая о пропаже 60 тысяч рублей. Как сообщили КП-Иркутск в полиции Бурятии, женщина приютила у себя дома 40-летнего жителя Приангарья, который приехал на заработки.
— Мужчина остался без работы и жилья, и женщина, проникшись сочувствием, предоставила ему временное жилье в обмен на помощь по хозяйству, — уточнили в ведомстве.
Спустя несколько дней, злоумышленник воспользовался доверием хозяйки, залез в ее тумбочку и украл все сбережения.
Позже вора задержали. Он признался, что потратил украденные средства на алкоголь. Ранее он не был судим. В настоящее время в отношении задержанного заведено уголовное дело за кражу.