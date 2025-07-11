Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ранее судимый тольяттинец порезал 41-летнего мужчину ножом в троллейбусе

Полицейские оказали пострадавшему доврачебную помощь. После его отвезли в больницу. Возбуждено уголовное дело.

Полицейские оказали пострадавшему доврачебную помощь. После его отвезли в больницу. Возбуждено уголовное дело. Подробнее об инциденте рассказали представители регионального главка.

Происшествие случилось в Центральном районе города. В троллейбусе поругались 50- и 41-летний мужчины. Первый — ранее судимый за кражу — ударил оппонента ножом. Последний получил легкий вред здоровью.

Правоохранители задержали горожанина и привезли в отдел. Там признал вину. Сейчас проходит по уголовному делу. Мера пресечения пока не избрана. Расследование продолжается.

До этого рассказывали, о 35-летнем самарце, который нанес собутыльнику порядка 17 смертельных ударов ножом.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.