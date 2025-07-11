Ранее судимый тольяттинец порезал 41-летнего мужчину ножом в троллейбусе

Полицейские оказали пострадавшему доврачебную помощь. После его отвезли в больницу. Возбуждено уголовное дело. Подробнее об инциденте рассказали представители регионального главка.
Происшествие случилось в Центральном районе города. В троллейбусе поругались 50- и 41-летний мужчины. Первый — ранее судимый за кражу — ударил оппонента ножом. Последний получил легкий вред здоровью.
Правоохранители задержали горожанина и привезли в отдел. Там признал вину. Сейчас проходит по уголовному делу. Мера пресечения пока не избрана. Расследование продолжается.
До этого рассказывали, о 35-летнем самарце, который нанес собутыльнику порядка 17 смертельных ударов ножом.
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