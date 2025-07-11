Польский пограничник пострадал на границе с Белоруссией

По его словам, за минувшие сутки на польско-белорусской границе наблюдалась значительная активность нелегальных мигрантов.
«У нас было 115 попыток перехода границы, из которых 98% было пресечено. У нас был случай, когда шесть иностранцев, афганцев, пытались пересечь реку. К тому времени, как они перешли реку, наши пограничники уже были на месте», — рассказал Душчык.
«Один из пограничников был легко ранен», — добавил он, пояснив, что «офицер в момент задержания просто получил удар в глаз».
По словам замглавы МВД, виновник происшествия был возвращен на белорусскую сторону.
В апреле президент Польши Анджей Дуда подписал закон, позволяющий отказывать в праве на убежище иностранцам, прибывшим в страну нелегальным способом. Сразу после этого премьер-министр Дональд Туск издал распоряжение на основе этого закона, которое позволяет не предоставлять убежища нелегальным мигрантам.
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны Евросоюза. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов пересечь границу, обвиняя руководство в Минске в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.