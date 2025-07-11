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Польский пограничник пострадал на границе с Белоруссией

ВАРШАВА, 11 июл — РИА Новости. Польский пограничник пострадал на границе с Белоруссией, сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации республики Мачей Душчык в эфире радиостанции RadioZet.

Источник: AP Photo

По его словам, за минувшие сутки на польско-белорусской границе наблюдалась значительная активность нелегальных мигрантов.

«У нас было 115 попыток перехода границы, из которых 98% было пресечено. У нас был случай, когда шесть иностранцев, афганцев, пытались пересечь реку. К тому времени, как они перешли реку, наши пограничники уже были на месте», — рассказал Душчык.

«Один из пограничников был легко ранен», — добавил он, пояснив, что «офицер в момент задержания просто получил удар в глаз».

По словам замглавы МВД, виновник происшествия был возвращен на белорусскую сторону.

В апреле президент Польши Анджей Дуда подписал закон, позволяющий отказывать в праве на убежище иностранцам, прибывшим в страну нелегальным способом. Сразу после этого премьер-министр Дональд Туск издал распоряжение на основе этого закона, которое позволяет не предоставлять убежища нелегальным мигрантам.

В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны Евросоюза. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов пересечь границу, обвиняя руководство в Минске в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.

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