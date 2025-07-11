В администрации Махачкалы прошли обыски

«Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации города Махачкалы при расселении жителей аварийного общежития… Сегодня следователи провели обыски в администрации города Махачкалы, МКУ (муниципальное казненное учреждение — ред.) “Управление по делам ГО и ЧС города Махачкалы” и МКУ “Управление по жилищным вопросам” города Махачкалы», — говорится в сообщении.