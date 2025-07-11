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Попавшую в водоворот 12-летнюю школьницу нашли на дне Хопра водолазы

В Урюпинском районе Волгоградской области днем 11 июля завершились поиски 12-летней девочки, которая пропала во время купания на реке Хопер.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», накануне школьницу затянуло в водоворот, откуда она не смогла выбраться.

К поискам ребенка сразу после происшествия были привлечены водолазы.

— Тело девочки было обнаружено сегодня в ходе поисковых мероприятий в реке Хопер в ста метрах от места вчерашнего происшествия, — сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах Волгоградской области.

Напомним, что о происшествии на Хопре утром 11 июля сообщало СУ СК России по Волгоградской области. По информации следователей, в водоворот также попала женщина, однако ей удалось спастись.

Известно, что девочка отдыхала на берегу реки в компании своих друзей и без присмотра взрослых.