Попавшую в водоворот 12-летнюю школьницу нашли на дне Хопра водолазы

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», накануне школьницу затянуло в водоворот, откуда она не смогла выбраться.
К поискам ребенка сразу после происшествия были привлечены водолазы.
— Тело девочки было обнаружено сегодня в ходе поисковых мероприятий в реке Хопер в ста метрах от места вчерашнего происшествия, — сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах Волгоградской области.
Напомним, что о происшествии на Хопре утром 11 июля сообщало СУ СК России по Волгоградской области. По информации следователей, в водоворот также попала женщина, однако ей удалось спастись.
Известно, что девочка отдыхала на берегу реки в компании своих друзей и без присмотра взрослых.