Омская полиция опубликовала видео с места ДТП с автобусом

Омская полиция опубликовала видео с места ДТП с пассажирским автобусом.
Напомним, сегодня на улице Суворова автобус № 125 врезался в автовоз. В этот момент там находились 15 пассажиров, шестеро, включая двух детей, получили травмы.
Как видно на опубликованных омской полицией кадрах, автобус пострадал очень сильно: отвалились двери, покорежен бок. Рядом в грязи валяется чей-то кроссовок.
Как сообщили в СУ СКР по Омской области, пострадавшие с ушибами и ссадинами доставлены в медицинское учреждение. Следователи проверяют автотранспортное предприятие и водителя на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.