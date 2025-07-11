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Омская полиция опубликовала видео с места ДТП с автобусом

В СУ СКР по факту ДТП также ведется проверка.

Источник: Комсомольская правда

Омская полиция опубликовала видео с места ДТП с пассажирским автобусом.

Напомним, сегодня на улице Суворова автобус № 125 врезался в автовоз. В этот момент там находились 15 пассажиров, шестеро, включая двух детей, получили травмы.

Как видно на опубликованных омской полицией кадрах, автобус пострадал очень сильно: отвалились двери, покорежен бок. Рядом в грязи валяется чей-то кроссовок.

Как сообщили в СУ СКР по Омской области, пострадавшие с ушибами и ссадинами доставлены в медицинское учреждение. Следователи проверяют автотранспортное предприятие и водителя на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.