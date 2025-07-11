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Контрафакт на 50 миллионов: В Ростов обнаружили партию пиратских учебников

В Ростове нашли 106 тысяч пиратских учебников.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону сотрудники полиции пресекли масштабное нарушение авторских прав. В одной из типографий города поставили на поток производство и продажу учебников, не имея на это авторского права.

Оперативники изъяли более 106 тысяч экземпляров контрафактных учебников на сумму свыше 50 миллионов рублей.

— Сейчас изъятые книги направлены на экспертизу. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела, — прокомментировала официальный представитель МВД РФ Ирины Волк.

Производство вели с промышленным размахом. Цех был прекрасно оборудован. Литература продавалась оптом. Специалистам предстоит установить точный объем незаконного тиража и каналы сбыта. Не исключают, что контрфактные книги могли продавать и в других регионах страны.

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