Прокуратура заинтересовалась проблемами с водой в селах Красноармейского района

Сотрудники надзорного ведомства с главой муниципалитета встретились с пострадавшими местными. Взяли ситуацию на контроль.
Напомним, проблемы с подачей воды есть в шести селах Красноармейского района региона. Речь идет о населенных пунктах Новая Вязовка, Кочетковский, Софинский, Ленинский, Бутковский и Карагай. Подробнее — в нашем эксклюзивном материале.
После этого прокуратура сообщила, что подключилась к решению вместе с руководством муниципалитета. Но перечислила только пять поселений (все, кроме последнего). Добавила: воду местным подвозят.
«ООО “СамРЭК-Эксплуатация” ведет работы по организации подачи водоснабжения по резервной схеме», — уточнили в ведомстве.
Недавно рассказывали, где в Самаре с 16-го по 29 июля отключат подачу воды.
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