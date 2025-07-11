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В Белгороде сбитый беспилотник повредил жилой дом и автомобили

В южной части Белгорода обломки сбитого украинского дрона повредили многоэтажное жилое здание и несколько припаркованных автомобилей, сообщил мэр города Валентин Демидов.

Источник: РИА "Новости"

«В Белгороде на Харгоре (микрорайон Харьковская гора расположен на юге города — РБК) сбит вражеский беспилотник. Самое главное: пострадавших нет», — написал мэр в 15:46 мск в своем телеграм-канале. Он опубликовал фото с места падения БПЛА.

«Осколками посечено четыре автомобиля, гаражи, в многоквартирном доме — балкон и фасад здания», — добавил градоначальник.

По его словам, оперативные службы оцепили место инцидента. Специалисты обследуют обломки БПЛА, сотрудники управ составляют акты, чтобы организовать восстановление поврежденного имущества.

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