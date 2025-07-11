Таможня нашла тайник в Peugeot белоруски, разобрав часть салона машины. Подробности раскрыли в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
Согласно информации, брестские таможенники пресекли попытку ввоза с территории ЕС более 50 килограмм наркотика, который был спрятан в оборудованном тайнике в автомобиле Peugeot. Ввезти запрещенное вещество намеревалась 49-летняя жительница Гродно. Она выбрала зеленый коридор в пункте пропуска «Брест».
Сотрудники таможни направили автомобиль на осмотр с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. На полученной сканограмме были заметны нехарактерные вложения в передней части панели управления авто.
«Доступ к тайнику удалось получить после демонтажа отдельных элементов салона. Сняв сиденья и руль, разобрав коробку переключения передач и приборную панель, таможенники извлекли более 480 брикетов с веществом коричневого цвета различной массы и размеров», — обратили внимание в ГТК.
В пресс-службе уточнили, что содержимое было направлено на экспертизу. Специалист подтвердил, что в тайнике находилось опасное наркотическое вещество. Брестская таможня в отношении водителя автомобиля завела уголовное дело по части 2 статьи 328−1 Уголовного кодекса. По указанной статье предусматривается наказание до 10 лет лишения свободы.
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