Таможня нашла тайник в Peugeot белоруски, разобрав часть салона машины

В пресс-службе уточнили, что содержимое было направлено на экспертизу. Специалист подтвердил, что в тайнике находилось опасное наркотическое вещество. Брестская таможня в отношении водителя автомобиля завела уголовное дело по части 2 статьи 328−1 Уголовного кодекса. По указанной статье предусматривается наказание до 10 лет лишения свободы.