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На омском сельхозпредприятии работницу убила корова — возбуждено уголовное дело

В нарушении требований охраны труда подозреваются должностные лица предприятия.

Источник: Комсомольская правда

В СУ СКР по Омской области завели уголовное дело на должностных лиц одного из сельхозпредприятий региона. На предприятии произошел несчастный случай — работницу убила корова.

Как сообщили в СУ СКР, трагедия произошла 4 июля. Одна из коров нанесла 55-летней женщине смертельные травмы груди и живота.

Как установило следствие, женщина была трудоустроена на предприятие сторожем и допуска к работе с крупнорогатыми животными не имела. По версии следствия, несчастный случай произошел из-за нарушения должностными лицами требований охраны труда. Ведется следствие, виновные лица устанавливаются.