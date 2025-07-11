На омском сельхозпредприятии работницу убила корова — возбуждено уголовное дело

В СУ СКР по Омской области завели уголовное дело на должностных лиц одного из сельхозпредприятий региона. На предприятии произошел несчастный случай — работницу убила корова.
Как сообщили в СУ СКР, трагедия произошла 4 июля. Одна из коров нанесла 55-летней женщине смертельные травмы груди и живота.
Как установило следствие, женщина была трудоустроена на предприятие сторожем и допуска к работе с крупнорогатыми животными не имела. По версии следствия, несчастный случай произошел из-за нарушения должностными лицами требований охраны труда. Ведется следствие, виновные лица устанавливаются.