Кроме фуры и микроавтобуса была легковушка: в МЧС рассказали подробности аварии на Балтийском шоссе

На Балтийском шоссе рядом с городским кладбищем столкнулись три автомобиля: белая легковушка Renault Logan, песковоз MAN и жёлтый микроавтобус Volkswagen. Об этом сообщает ГАИ области.
ДТП произошло в пятницу, 11 июля, примерно в 13:40. Микроавтобус выехал на встречку, где столкнулся с двумя автомобилями, и вылетел в кювет вместе с белой легковушкой.
Водитель Volkswagen получил травмы, его госпитализировали. Ещё двое участников аварии отказались от помощи медиков. Уточняется, что дорогу частично перекрыли, автомобилистам рекомендовали заранее выбирать пути объезда. На месте аварии работают скорая и ГАИ.
Проезжавшие мимо водители сняли на видео, как на Балтийском шоссе под посёлком Взморье фура столкнулась с микроавтобусом.