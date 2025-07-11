На трассе Новосибирск—Омск произошло смертельное ДТП

Как сообщает телеграм-канал «Инцидент Омск», на 1303 км дороги Р-254 «Иртыш» водитель автомобиля «Митсубиси Паджеро» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Фредлайнер». По предварительной информации, ДТП случилось во время обгона, водитель «Митсубиси» в это время ехал по направлению из Омска.