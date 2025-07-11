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На трассе Новосибирск—Омск произошло смертельное ДТП

Легковушка врезалась в большегруз, водитель погиб.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 11 июля, около 17:00 на трассе Новосибирск—Омск произошло смертельное ДТП с участием большегруза.

Как сообщает телеграм-канал «Инцидент Омск», на 1303 км дороги Р-254 «Иртыш» водитель автомобиля «Митсубиси Паджеро» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Фредлайнер». По предварительной информации, ДТП случилось во время обгона, водитель «Митсубиси» в это время ехал по направлению из Омска.

От полученных в результате столкновения травм водитель легковушки погиб на месте. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что ДТП с большегрузом также произошло сегодня в Омске. Пассажирский автобус врезался в автовоз.