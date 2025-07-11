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В Красноармейском районе Самарской области жители остались без воды

В Красноармейском районе Самарской области жители остаются без воды уже третий раз за три месяца.

С 8 июля в сёлах Новая Вязовка, Кочетковский, Софинский, Карагай, Ленинский и Бутковский полностью отсутствует водоснабжение. Это уже третье отключение за последние три месяца.

В администрации сообщили, что проблемы начались после укладки нового водопровода — с лета 2024 года участок постоянно даёт порывы. Глава района пояснил: трубу за четыре дня чинили четыре раза, и теперь подрядчику направлено требование о повторной замене.

Когда появится вода — неизвестно.

Фото предоставила местная жительница Красноармейского района.