В Красноармейском районе Самарской области жители остались без воды

С 8 июля в сёлах Новая Вязовка, Кочетковский, Софинский, Карагай, Ленинский и Бутковский полностью отсутствует водоснабжение. Это уже третье отключение за последние три месяца.
В администрации сообщили, что проблемы начались после укладки нового водопровода — с лета 2024 года участок постоянно даёт порывы. Глава района пояснил: трубу за четыре дня чинили четыре раза, и теперь подрядчику направлено требование о повторной замене.
Когда появится вода — неизвестно.
Фото предоставила местная жительница Красноармейского района.