Начальника отдела полиции из Петербурга арестовали по делу о взятке на 17 млн рублей

Так, 4 июня фигурант получил 5 миллионов рублей, через неделю — 5 миллионов рублей, еще 1 миллион рублей, но уже поддельных, он взял под контролем УФСБ России по Петербургу и Ленобласти 9 июля. В тот же день его задержали.