Начальника отдела полиции из Петербурга арестовали по делу о взятке на 17 млн рублей

Сегодня, 11 июля, суд Петербурга избрал меру пресечения начальнику 43-го отдела УМВД России по Петроградскому району. Он стал фигурантом уголовного дела после того, как согласился в качестве посредника передать многомиллионную взятку. О подробностях сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.
— Обвиняемый, обладая информацией о том, что некоторые граждане хотят избежать привлечения к уголовной ответственности по статье о взятке, предложил им продолжать совершать преступление и решить вопрос за 17 миллионов рублей, передав деньги через него, — пояснили в суде.
Так, 4 июня фигурант получил 5 миллионов рублей, через неделю — 5 миллионов рублей, еще 1 миллион рублей, но уже поддельных, он взял под контролем УФСБ России по Петербургу и Ленобласти 9 июля. В тот же день его задержали.
10 июля полицейскому предъявили обвинение, при этом вину свою он не признал. Во время судебного заседания он просил домашний арест или запрет определенных действий. Прошение не удовлетворили, отправив его в СИЗО до 8 сентября 2025 года.