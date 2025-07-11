В Волгограде пожарные тушат заброшенный цех

По данным ведомства, днём в Дзержинском районе Волгограда в заброшенном цехе загорелся мусор.
«Локализация на площади 600 квадратных метров в 16.49», — сообщили в управлении.
ВОЛГОГРАД, 11 июл — РИА Новости. Бесхозное здание цеха горит в Волгограде, пожарные локализовали возгорание на площади 600 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС РФ по Волгоградской области.
По данным ведомства, днём в Дзержинском районе Волгограда в заброшенном цехе загорелся мусор.
«Локализация на площади 600 квадратных метров в 16.49», — сообщили в управлении.