Около 100 га полей выгорело в Родионово-Несветайском районе Ростовской области

В полях Родионово-Несветайского района Ростовской области потушили открытое горение. Об этом сегодня, 11 июля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
— Возгорание локализовали в 14:54, в 16:05 зафиксировали ликвидацию открытого горения на площади около 100 га, — уточнили в МЧС.
Напомним, вызов в экстренную службу поступил в первой половине дня, в 11:35. На территории Кутейниковского сельского поселения горели два поля с пшеницей и одно поле со стерней. На месте происшествия от РСЧС задействовали 52 человека и 16 единиц техники, том числе от МЧС — 30 человек и восемь единиц техники.
Напомним, также сегодня на площади в 890 кв. метров выгорел склад за зданием ТЦ «Пирамида» в Семикаракорске.
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