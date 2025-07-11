Около 100 га полей выгорело в Родионово-Несветайском районе Ростовской области

Напомним, вызов в экстренную службу поступил в первой половине дня, в 11:35. На территории Кутейниковского сельского поселения горели два поля с пшеницей и одно поле со стерней. На месте происшествия от РСЧС задействовали 52 человека и 16 единиц техники, том числе от МЧС — 30 человек и восемь единиц техники.