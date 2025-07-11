Россиянину грозит смертная казнь за преступление в Таиланде

На острове Пхукет в Таиланде задержан 20-летний гражданин России по подозрению в торговле наркотиками в составе преступной группы. По местным законам за подобные преступления предусмотрено наказание вплоть до смертной казни. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным канала, операция прошла в квартире одного из кондоминиумов, расположенного рядом с торговым центром Central Phuket. Вместе с 20-летним Дмитрием Пупышевым были задержаны двое его предполагаемых сообщников — граждане Таиланда 23-летний Сиравит и 24-летний Тханакрит. Сообщается, что все трое не оказали сопротивления при задержании.
В ходе обыска полиция изъяла различные наркотические вещества, включая кетамин и экстази. Медицинское освидетельствование показало наличие наркотиков в организме всех троих задержанных.
Таиланд известен своим крайне строгим антинаркотическим законодательством. За такие преступления, предусмотрены длительные сроки тюремного заключения и смертная казнь.