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Россиянину грозит смертная казнь за преступление в Таиланде

Полиция провела на таиландском курорте Пхукет спецоперацию против наркоторговцев. Среди задержанных 20-летний россиянин Дмитрий Пупышев. Полиция обнаружила у него и его сообщников кетамин и экстази.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

На острове Пхукет в Таиланде задержан 20-летний гражданин России по подозрению в торговле наркотиками в составе преступной группы. По местным законам за подобные преступления предусмотрено наказание вплоть до смертной казни. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным канала, операция прошла в квартире одного из кондоминиумов, расположенного рядом с торговым центром Central Phuket. Вместе с 20-летним Дмитрием Пупышевым были задержаны двое его предполагаемых сообщников — граждане Таиланда 23-летний Сиравит и 24-летний Тханакрит. Сообщается, что все трое не оказали сопротивления при задержании.

В ходе обыска полиция изъяла различные наркотические вещества, включая кетамин и экстази. Медицинское освидетельствование показало наличие наркотиков в организме всех троих задержанных.

Таиланд известен своим крайне строгим антинаркотическим законодательством. За такие преступления, предусмотрены длительные сроки тюремного заключения и смертная казнь.