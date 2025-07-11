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Байкер разбился насмерть на Рубежном шоссе в Петербурге

Трагическое ДТП произошло в Колпинском районе.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 11 июля, на Рубежном шоссе в Колпинском районе произошло трагическое ДТП — 38-летний байкер внезапно потерял управление и наехал на бордюрный камень. В результате происшествия мужчина погиб на месте, еще до приезда бригады скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

— Полиция начала проверку, — добавили в ведомстве.

Известно, что погибший ехал в сторону Вознесенского шоссе. Однако что стало причиной рокового маневра, предстоит выяснить.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала о еще одной страшной дорожной аварии, которая случилась в нескольких километрах от Кингисеппа. На магистрали столкнулись две фуры, в результате чего одна из них перевернулась и вспыхнула. Двоим водителям потребовалась срочная медицинская помощь.