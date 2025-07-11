Байкер разбился насмерть на Рубежном шоссе в Петербурге

Сегодня, 11 июля, на Рубежном шоссе в Колпинском районе произошло трагическое ДТП — 38-летний байкер внезапно потерял управление и наехал на бордюрный камень. В результате происшествия мужчина погиб на месте, еще до приезда бригады скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.