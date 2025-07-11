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Почему умер во время пробежки директор известного ресторана в Кишиневе: «Мы сами в шоке, он вел здоровый образ жизни»

Ему было всего 38 лет — за два года он прошел путь от официанта до директора ресторана.

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе утром 11 июля в парке Валя Морилор был обнаружен труп мужчины.

Как сообщили журналисту КП в Молдове в гостинице Jolly Alon — умерший мужчина являлся директором ресторана отеля. Утром ему стало плохо с сердцем во время пробежки в парке Валя Морилор, к сожалению, спасти его не удалось…

По предварительным данным, у мужчины случился сердечный приступ. Ему было всего 38 лет.

— Он всегда был очень спокойным, — рассказали нам в гостинице Jolly Alon. — Работал у нас около двух лет, прошел путь от официантов до директора ресторана. Был сторонником здорового образа жизни, регулярно бегал. До сих пор не верится…

— У него были проблемы с сердцем?

— Никогда не жаловался на здоровье. Может, врачи что-то пропустили…