Почему умер во время пробежки директор известного ресторана в Кишиневе: «Мы сами в шоке, он вел здоровый образ жизни»

В Кишиневе утром 11 июля в парке Валя Морилор был обнаружен труп мужчины.
Как сообщили журналисту КП в Молдове в гостинице Jolly Alon — умерший мужчина являлся директором ресторана отеля. Утром ему стало плохо с сердцем во время пробежки в парке Валя Морилор, к сожалению, спасти его не удалось…
По предварительным данным, у мужчины случился сердечный приступ. Ему было всего 38 лет.
— Он всегда был очень спокойным, — рассказали нам в гостинице Jolly Alon. — Работал у нас около двух лет, прошел путь от официантов до директора ресторана. Был сторонником здорового образа жизни, регулярно бегал. До сих пор не верится…
— У него были проблемы с сердцем?
— Никогда не жаловался на здоровье. Может, врачи что-то пропустили…