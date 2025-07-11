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В Ростове в ДТП пострадала 17-летняя велосипедистка

В Ростове водитель легковушки наехала на велосипедистку, пострадавшая попала в больницу.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону 17-летняя велосипедистка попала в больницу после того, как не нее наехала водитель легковой машины. Об этом рассказали в управлении Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел вечером 10 июля на улице Левобережной. Предварительно, за рулем автомобиля была 32-летняя женщина. Она задела велосипедистку, ехавшую в попутном направлении.

Донских водителей просят быть осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.

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