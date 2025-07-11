В Минске пешеход на электросамокате попал под колеса автомобиля

По предварительной информации, сегодня около 14.40 53-летняя водитель автомобиля Honda, двигаясь по улице Притыцкого, при повороте направо к дому № 156/1 совершила наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу на средстве персональной мобильности.