В Минске пешеход на электросамокате попал под колеса автомобиля

По предварительной информации, сегодня около 14.40 53-летняя водитель автомобиля Honda, двигаясь по улице Притыцкого, при повороте направо к дому № 156/1 совершила наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу на средстве персональной мобильности.
Пешеход в возрасте 48 лет доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.
На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД г. Минска.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево или направо водитель обязан предоставить преимущество пешеходам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает, и уступить дорогу велосипедистам.