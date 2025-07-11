Ричмонд
+30°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске пешеход на электросамокате попал под колеса автомобиля

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пешеход на электросамокате попал под колеса автомобиля. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

По предварительной информации, сегодня около 14.40 53-летняя водитель автомобиля Honda, двигаясь по улице Притыцкого, при повороте направо к дому № 156/1 совершила наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу на средстве персональной мобильности.

Пешеход в возрасте 48 лет доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД г. Минска.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево или направо водитель обязан предоставить преимущество пешеходам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает, и уступить дорогу велосипедистам.