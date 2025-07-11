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Ребенок оказался в запертой машине на жаре, а ключи жительница Кишинева забыла в салоне авто: Пришлось вызывать спасателей

К счастью, все обошлось — столичные спасатели оперативно разблокировали автомобиль и освободили ребёнка.

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе на улице Джинта Латинэ спасатели освободили 5-летнего ребёнка, застрявшего в автомобиле, сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям.

Как выяснилось, мама малыша по невнимательности оставила ключи внутри машины, и двери автоматически заблокировались.

На место происшествия немедленно прибыли столичные спасатели, которые оперативно разблокировали автомобиль и освободили ребёнка.

Все обошлось.

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