На Филиппинах 15 полицейских подозревают в убийстве 100 участников петушиных боев

Поисковые группы начали операцию на озере к югу от Манилы, где искали тела десятков людей, предположительно убитых в 2022 году. Уже через несколько часов Министерство юстиции сделало заявление: в воде обнаружили пластиковый пакет с «обгоревшими человеческими костями». В ведомстве назвали находку «значительным прорывом», но подчеркнули, что окончательные выводы можно будет сделать только после судмедэкспертизы и анализа ДНК.