На Филиппинах 15 полицейских подозревают в убийстве 100 участников петушиных боев

На Филиппинах в озере Тааль обнаружены человеческие останки, которые могут стать ключевой уликой в деле о массовом убийстве участников петушиных боев. В организации преступления подозревается группа коррумпированных полицейских. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на AFP.
Поисковые группы начали операцию на озере к югу от Манилы, где искали тела десятков людей, предположительно убитых в 2022 году. Уже через несколько часов Министерство юстиции сделало заявление: в воде обнаружили пластиковый пакет с «обгоревшими человеческими костями». В ведомстве назвали находку «значительным прорывом», но подчеркнули, что окончательные выводы можно будет сделать только после судмедэкспертизы и анализа ДНК.
Расследование посвящено исчезновению около 100 человек из индустрии петушиных боев, и главные подозреваемые в нем — 15 офицеров полиции. По версии следствия, которую озвучил ключевой свидетель, полицейские работали на оператора онлайн-ставок и устраняли игроков за предполагаемые махинации. Именно его показания, сделанные в прошлом месяце в прямом эфире с указанием места захоронений, дали делу новый ход.
Петушиные бои на Филиппинах — это жестокая индустрия с миллионными доходами. Птицы с привязанными к лапам лезвиями дерутся насмерть, а на кону огромные деньги: с переходом в онлайн во время пандемии ежедневный оборот ставок, по данным Сената, достигал 52 миллионов долларов.
Семьи пропавших надеются, что смогут похоронить своих близких. «Мы рады, что правительство делает все возможное, чтобы найти тела и раскрыть это дело», — заявила Шарлин Ласко, сестра одного из пропавших.
По словам главы национальной полиции, у поисковых команд две главные проблемы: время и география. Спасатели торопятся успеть до начала сезона тайфунов, который сделает работы на огромном озере, чья глубина доходит до 172 метров, практически невозможными.