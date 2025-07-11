Сальдо: Десятки людей остаются под завалами дома, разрушенного ВСУ в Алешках

Десятки людей остаются под завалами дома, разрушенного Вооруженными силами Украины в Алешках Херсонской области. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
— Противник нанес варварский удар по Алешкам. В жилую пятиэтажку попали две авиабомбы. Дом практически уничтожен. Под завалами остаются люди. Информация по пострадавшим уточняется, — говорится в Telegram-канале губернатора.
По его словам, спасательные работы также осложнены, поскольку в воздухе дежурят дроны украинской армии.
О произошедшем стало известно вечером того же дня.
25 мая украинские войска нанесли 40 артиллерийских ударов за сутки по населенным пунктам, расположенным на левом берегу Днепра в Херсонской области. В результате обстрела города Каховки пострадали пять мирных жителей. Всего вражеским атакам подверглись девять населенных пунктов.