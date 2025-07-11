Сальдо: Десятки людей остаются под завалами дома, разрушенного ВСУ в Алешках

25 мая украинские войска нанесли 40 артиллерийских ударов за сутки по населенным пунктам, расположенным на левом берегу Днепра в Херсонской области. В результате обстрела города Каховки пострадали пять мирных жителей. Всего вражеским атакам подверглись девять населенных пунктов.