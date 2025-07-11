Сальдо: под завалами разрушенного дома в Алешках десятки людей

«Под завалами пятиэтажного дома, разрушенного авиабомбами противника, находятся десятки людей», — сообщил губернатор в Telegram. Он уточнил, что дроны ВСУ «висят над территорией» и не дают спасателям и коммунальным службам подобраться к месту происшествия.