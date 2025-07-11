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Сальдо: под завалами разрушенного дома в Алешках десятки людей

Под завалами разрушенного ВСУ жилого дома в Алешках Херсонской области находятся десятки людей. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Дроны ВСУ не дают спасателям подобраться к месту ЧП (архивное фото).

Под завалами разрушенного ВСУ жилого дома в Алешках Херсонской области находятся десятки людей. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Под завалами пятиэтажного дома, разрушенного авиабомбами противника, находятся десятки людей», — сообщил губернатор в Telegram. Он уточнил, что дроны ВСУ «висят над территорией» и не дают спасателям и коммунальным службам подобраться к месту происшествия.

ВСУ атаковали авиабомбами жилой дом в Алешках около 16:00. Масштабы ущерба до сих пор неизвестны.