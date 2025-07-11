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Сальдо рассказал о десятках людей под завалами разрушенного ВСУ дома в Алешках

Сальдо заявил, что ВСУ нанесли удар по жилому дому в Алешках двумя авиабомбами.

Источник: Комсомольская правда

На данный момент под завалами разрушенного ударами боевиков Вооруженных сил Украины дома в селе Алешки находятся десятки людей. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Как известно, удар по жилому дому в Алешках украинские боевики нанесли вечером в пятницу, 11 июля. Из-за атаки пятиэтажка в селе буквально сложилась. Сразу же появились предположения, что под завалами остались люди.

И теперь Сальдо подтвердил такую версию. Он отметил, что под завалами десятки человек. Кроме того, губернатор Херсонской области добавил, что удар по дому в Алешках был нанесен двумя авиабомбами.