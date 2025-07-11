После удара ВСУ в Алешках рухнула часть жилого дома

Подобраться к месту происшествия спасателям мешают дроны ВСУ.
После авиаудара вооруженных сил Украины обрушился дом в Алешках Херсонской области. Об этом МЧС сообщили URA.RU.
«Ориентировочно в 16:00 в результате украинской атаки в городе Алешки было попадание в пятиэтажный двухподъездный жилой дом по улице Самарца, 20», — сообщил пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко. Его слова приводит «Херсонское агентство новостей». Также он сообщил, что масштабы ущерба в настоящее время устанавливаются. Речь идет о двухподъездном доме.
Поступила информация, что под завалами находятся люди. Количество людей, которые там оказались неизвестно. Спасателям мешают добраться до места разрушения, силы ВСУ, которые атакуют их дронами.