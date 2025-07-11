Поезда задерживаются на МДЦ-4 из-за остановки состава

Поезда на МЦД-4 следуют с незначительным отклонением от графика из-за короткой остановки одного из составов на станции «Никольское». Об этом в пятницу, 11 июля, сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
— На МЦД-4 задерживаются несколько поездов в сторону Железнодорожной из-за ранее произошедшей остановки состава по техническим причинам на станции Никольское. Он уже отправился самостоятельно. Вслед идущие поезда временно следовали по другому пути. Вместе с МЖД (Московской железной дорогой — прим. «ВМ») принимаем меры для сокращения опозданий, — сообщил представитель компании в беседе с ТАСС.
Ранее агентство городских новостей «Москва» сообщило, что на МЦД-2 задерживаются несколько поездов в сторону Подольска из-за остановки состава по техническим причинам на станции «Тушинская». Позднее его убрали с помощью вспомогательного локомотива.
12 и 13 июля интервалы движения поездов, следующих по диаметральному маршруту «Зеленоград-Крюково — Ипподром» и в обратном направлении, возрастут до 30 минут. Также на предстоящих выходных сократят режим работы диаметральных составов.