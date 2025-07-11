Поезда задерживаются на МДЦ-4 из-за остановки состава

— На МЦД-4 задерживаются несколько поездов в сторону Железнодорожной из-за ранее произошедшей остановки состава по техническим причинам на станции Никольское. Он уже отправился самостоятельно. Вслед идущие поезда временно следовали по другому пути. Вместе с МЖД (Московской железной дорогой — прим. «ВМ») принимаем меры для сокращения опозданий, — сообщил представитель компании в беседе с ТАСС.