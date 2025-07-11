Жителя Самары обвиняют в мошенничестве с социальными выплатами на 1,5 млн рублей

В Самаре прокуратура Советского района утвердила обвинительное заключение в отношении 59-летнего мужчины, который незаконно получил социальные выплаты на сумму более 1,5 миллиона рублей.
По версии следствия, в 2014 году обвиняемый подделал направление на медико-социальную экспертизу и получил инвалидность второй группы. На этом основании он оформил пенсию по инвалидности, ежемесячные выплаты и компенсации за ЖКУ.
Как сообщает пресс-служба ведомства, дело передано в Советский районный суд для рассмотрения по существу.
Ранее жителя Сызрани признали виновным в шести эпизодах мошенничества и лишили свободы на 2,5 года.
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