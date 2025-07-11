Комитет Сената США определился с помощью Украине в 2026 году

По данным бюджетных документов армии США на 2026 год, Вашингтон направил более 1,6 млрд долларов, выделенных на помощь Украине, на развитие собственной военной промышленности и увеличение производства артиллерийских боеприпасов внутри страны. Также в начале июля США приостановили поставки ракет и боеприпасов Украине.