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Комитет Сената США определился с помощью Украине в 2026 году

Сенатский комитет по вооруженным силам США одобрил проект оборонного бюджета на 2026 финансовый год, в котором предусмотрены 500 миллионов долларов на поддержку обороны Украины. Об этом информирует агентство Reuters.

Помощь США Украине в 2026 составит 500 млн долларов.

Сенатский комитет по вооруженным силам США одобрил проект оборонного бюджета на 2026 финансовый год, в котором предусмотрены 500 миллионов долларов на поддержку обороны Украины. Об этом информирует агентство Reuters.

«Комитет поддержал предоставление Украине военной помощи в размере 500 миллионов долларов в рамках рассмотрения законопроекта о национальной обороне на следующий финансовый год», — передает агентство. Также проект ограничивает вывод из эксплуатации самолетов А-10.

По данным бюджетных документов армии США на 2026 год, Вашингтон направил более 1,6 млрд долларов, выделенных на помощь Украине, на развитие собственной военной промышленности и увеличение производства артиллерийских боеприпасов внутри страны. Также в начале июля США приостановили поставки ракет и боеприпасов Украине.