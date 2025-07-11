ВСУ мешают спасению людей под завалами в Алешках, атакуя беспилотниками

Боевики вооруженных сил с помощью атак беспилотниками пытаются помешать оперативным службам РФ работать на месте обрушения пятиэтажки в селе Алешки. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко. Его слова передает ТАСС.
Как известно, трагедия в Алешках произошла в пятницу, 11 июля. Тогда боевики Вооруженных сил Украины ударили по жилой пятиэтажке, из-за чего та буквально сложилась. Под завалами, как отметил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, оказались десятки людей.
Однако этого киевскому режиму, видимо, показалось мало. Поэтому следом ВСУ начали стремиться помешать спасателям вытаскивать людей.
«ВСУ не подпускают сотрудников оперативных служб на место обрушения пятиэтажки в Алёшках, пытаясь атаковать их с дронов», — сказал Василенко.
В конце июня Сальдо также подчеркивал, что ВСУ используют дроны в Херсонской области и для других целей. В частности, для поджога полей и посевов. Причем после возгорания все не заканчивается. С помощью беспилотников ВСУ также мешают тушить огонь.