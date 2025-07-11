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«Монстр»: бабушка избитого ребенка в Видном рассказала о его мучителе

Мать избитого 11-летнего мальчика в Видном живет с Василием Васиным в течение полутора лет. Она называет мужчину агрессивным мошенником, принудившим ее к «отработке» вымышленных долгов. Об этом рассказала мать женщины и бабушка пострадавшего мальчика.

Мать избитого 11-летнего мальчика в Видном живет с Василием Васиным в течение полутора лет. Она называет мужчину агрессивным мошенником, принудившим ее к «отработке» вымышленных долгов. Об этом рассказала мать женщины и бабушка пострадавшего мальчика.

Женщина заявила, что сожитель ее дочери изолировал семью от внешнего мира, заблокировал телефоны, не пускал детей в школу и пресекал попытки связаться с ними. В июле она впервые увидела видеозапись, опубликованную им в Сети, на которой он жестоко обращался с детьми. Сообщениям о том, что ее дочь также принимала участие в избиении детей, женщина отказалась верить.

— Я не верю, что моя дочь сама могла причинить зло детям. Она просто оказалась под полным контролем монстра, — рассказала россиянка.

Она добавила, что мужчина якобы вел мошеннический Telegram-канал, с помощью которого он обманывал людей и шантажировал их, угрожая расправой над детьми, передает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».

В тот же день Василия Васина, которого обвиняют в покушении на убийство сына сожительницы, арестовали до 10 сентября. Мать пострадавшего ребенка задержали и допросили в качестве подозреваемой в неисполнении своих обязанностей по воспитанию мальчика.

Мужчину задержали 10 июля за истязание и побои своего 11-летнего пасынка. Мужчина-инвалид бил ребенка битой и заставлял других детей своей сожительницы снимать это на видео.