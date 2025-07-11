«Монстр»: бабушка избитого ребенка в Видном рассказала о его мучителе

Женщина заявила, что сожитель ее дочери изолировал семью от внешнего мира, заблокировал телефоны, не пускал детей в школу и пресекал попытки связаться с ними. В июле она впервые увидела видеозапись, опубликованную им в Сети, на которой он жестоко обращался с детьми. Сообщениям о том, что ее дочь также принимала участие в избиении детей, женщина отказалась верить.