Россияне массово жалуются на неполадки в работе Steam и Telegram: где фиксируются сбои

Жители ряда регионов России отмечают перебои в работе популярных интернет-сервисов. Наибольшее количество обращений (более восьми тысяч за сутки) поступило в отношении игровой платформы Steam. В каких регионах зафиксированы сбои и какие сервисы не работают — в материале URA.RU.