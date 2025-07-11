Россияне массово жалуются на неполадки в работе Steam и Telegram: где фиксируются сбои

На платформу Steam поступило более восьми тысяч жалоб за сутки.
Жители ряда регионов России отмечают перебои в работе популярных интернет-сервисов. Наибольшее количество обращений (более восьми тысяч за сутки) поступило в отношении игровой платформы Steam. В каких регионах зафиксированы сбои и какие сервисы не работают — в материале URA.RU.
В каких регионах наблюдаются сбои.
Москва.
Наибольшее количество жалоб (13910 за сутки) поступает из Москвы, где отмечаются перебои в работе социальных сетей и мессенджеров. В частности, пользователи сообщают о трудностях при использовании ВКонтакте (8%) и Telegram (5%).
Сбои в МосквеФото: Скриншот сайта DownDetector.
Санкт-Петербург.
В Санкт-Петербурге за последний час поступило 131 жалоб, за сутки — 10 527. Около пяти процентов пользователей сообщают о проблемах с работой платформы Steam.
Сбои в Санкт-ПетербургеФото: Скриншот сайта DownDetector.
Пермский край.
В Пермском крае так же зафиксированы массовые жалобы (244 за сутки). Число обращений по поводу недоступности игрового сервиса Steam достигает 20%.
Сбои в Пермском краеФото: Скриншот сайта DownDetector.
Сбои также затронули и другие регионы, включая Ярославскую, Свердловскую, Новосибирскую области, Татарстан, Мурманскую, Тюменскую, Воронежскую и Калининградскую области. В Тверской области зафиксировано 10527 жалоб за сутки.
На что жалуются пользователи.
Steam. За сутки — 8522 жалоб.Telegram. За сутки — 1994 жалоб. ВКонтакте. За сутки — 1795 жалоб.YouTube. За сутки — 1220 жалоб. Ростелеком. За сутки — 1523 жалоб.
В работе каких сервисов наблюдаются сбоиФото: Скриншот сайта DownDetector.