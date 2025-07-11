Два дела о насилии и одно убийство: самые громкие ЧП за 11 июля

Еще одна крайне неприятная новость из Подмосковья. Местный житель поселка Дрожино избивал битой своего пасынка. К слову, мальчику всего 11 лет. Отчим является инвалидом и проживает с матерью мальчика. Как уже установили эксперты, ребенок регулярно подвергался избиениям, причем мужчина снимал свои пытки на телефон. Видео он отправлял другим родственникам мальчика, требуя денежных выплат. Специалисты осмотрели мальчика и заявили, что он чудом остался жив, учитывая силу, с которой на него нападал отчим.