Два дела о насилии и одно убийство: самые громкие ЧП за 11 июля

К сожалению, практически каждый день в стране происходят несчастные случаи или криминальные происшествия, на которые нельзя закрыть глаза. NEWS.RU собрал главные ЧП страны за день.
Убийство пенсионерки.
В Электростали произошло жуткое преступление. Женщина решила навестить своего друга в Подмосковье, но буквально с порога разговор не задался. 67-летний мужчина просился на подругу, ударил по голове так, что женщина скончалась на месте. Вот, что сообщают в СКР: «Мужчина расчленил тело погибшей, останки выбросил в несколько мусорных контейнеров, расположенных на придомовых территориях, некоторые останки обвиняемый закопал на своем дачном участке».
Дочь погибшей сразу же забила тревогу, когда не смогла связаться с матерью, именно поэтому полиции удалось быстро задержать преступника. Мужчина сразу же во всем признался. При обыске в доме нашли телефон и документы погибшей женщины.
Избиение ребенка.
Еще одна крайне неприятная новость из Подмосковья. Местный житель поселка Дрожино избивал битой своего пасынка. К слову, мальчику всего 11 лет. Отчим является инвалидом и проживает с матерью мальчика. Как уже установили эксперты, ребенок регулярно подвергался избиениям, причем мужчина снимал свои пытки на телефон. Видео он отправлял другим родственникам мальчика, требуя денежных выплат. Специалисты осмотрели мальчика и заявили, что он чудом остался жив, учитывая силу, с которой на него нападал отчим.
Насилие над дошкольником.
Наверное, одна из самых кошмарных историй за последнее время. В Адлере родители пятилетнего мальчика добиваются заведения уголовного дела по факту насилия соседскими детьми их сына. Мать ребенка рассказала, что над сыном надругались сын хозяина дома, у которого они снимали комнату, а также присоединился друг. Вместе старшие дети совершили над дошкольником сексуальное насилие и пригрозили убийством, если тот кому-то расскажет.
Мать ребенка в подробностях рассказала, что творили местные дети. Естественно, родители подали заявление в полицию, однако, за десять дней следователи так ничего и не предприняли. Родители опасаются, что дело так и не откроют.