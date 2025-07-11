Автобус с белорусами попал в аварию в Польше, не уступив дорогу легковому авто

Всего в автобусе находилось 60 пассажиров, а за рулем был 54-летний гражданин Молдовы. ДТП случилось в четверг, 10 июля, на кольцевой развязке Куроня города Жешув. Ночью, около 04.00, сообщение об аварии поступило в дорожную полицию.