Пассажирский автобус с белорусами попал в аварию в Польше, не уступив дорогу легковому авто. Об этом сообщила пресс-служба полиции Подкарпатского воеводства.
Всего в автобусе находилось 60 пассажиров, а за рулем был 54-летний гражданин Молдовы. ДТП случилось в четверг, 10 июля, на кольцевой развязке Куроня города Жешув. Ночью, около 04.00, сообщение об аварии поступило в дорожную полицию.
Как выяснили прибывшие на место аварии следователи, на кольце автобус не уступил дорогу легковому Kia.
«В результате столкновения водитель автобуса не справился с управлением, проехал кольцевую развязку и, выехав за шумоизоляционные экраны, оказался на улице Реха», — сказали в польской полиции.
Там добавили, что пострадавших нет ни среди пассажиров, ни среди водителей обоих транспортных средств. А водитель автобуса получил штраф за создание ситуации, угрожавшей безопасности движения.
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