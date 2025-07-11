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Автобус с белорусами попал в аварию в Польше, не уступив дорогу легковому авто

Автобус с белорусами попал в ДТП в Польше, не уступив дорогу легковому авто.

Источник: Комсомольская правда

Пассажирский автобус с белорусами попал в аварию в Польше, не уступив дорогу легковому авто. Об этом сообщила пресс-служба полиции Подкарпатского воеводства.

Всего в автобусе находилось 60 пассажиров, а за рулем был 54-летний гражданин Молдовы. ДТП случилось в четверг, 10 июля, на кольцевой развязке Куроня города Жешув. Ночью, около 04.00, сообщение об аварии поступило в дорожную полицию.

Как выяснили прибывшие на место аварии следователи, на кольце автобус не уступил дорогу легковому Kia.

«В результате столкновения водитель автобуса не справился с управлением, проехал кольцевую развязку и, выехав за шумоизоляционные экраны, оказался на улице Реха», — сказали в польской полиции.

Там добавили, что пострадавших нет ни среди пассажиров, ни среди водителей обоих транспортных средств. А водитель автобуса получил штраф за создание ситуации, угрожавшей безопасности движения.

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